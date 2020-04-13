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Оставшаяся из-за пандемии без работы британка выиграла в лотерею ежемесячное содержание в 12 500 долларов

10:02 13 апреля 2020 186
Хармони Доус
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

17-летняя Хармони Доус, которая была помощником спасателя на пляже британского города Брайтон, осталась без работы из-за пандемии коронавируса. Однако девушке повезло — без средств к существованию она не осталась. Хармони решила сыграть в Национальную лотерею. И выиграла ежемесячное содержание в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 500 долларов) сроком на один год. Это означает, что за 12 месяцев мисс Доус получит в общей сложности 150 тысяч долларов.

Как сообщает издание Daily Mail, новость о выигрыше ей сообщил отец, который ворвался к ней в спальню посреди ночи. После этого Хармони заснула, а утром решила, что все это ей приснилось. «Собственно, даже сейчас, когда все уже подтвердилось, мне кажется, будто это сон… Каждый раз, когда я думаю о своем выигрыше, я жду, что кто-то скажет мне, что это просто шутка…», — признается британка.

На выигранные деньги Хармони собирается свозить свою семью на отдых — как только будут сняты ограничения на передвижения. А также хочет купить лошадь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американка во второй раз выиграла миллион долларов в лотерею.

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