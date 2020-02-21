Мир

Американка во второй раз выиграла миллион долларов в лотерею

Жительница американского штата Массачусетс Линда Суини может похвастаться редкостной удачей. За последние десять лет женщина уже во второй раз выигрывает миллион долларов в мгновенную лотерею. Как сообщает издание UPI, первый ее выигрыш пришелся на 7 декабря 2009 года. И вот теперь ей повезло снова.

Линда, которая проживает в пригороде Бостона, предпочла взять сразу весь свой выигрыш, а не получать его частями на протяжении многих лет. Таким образом на руки она получит 650 тысяч долларов, из которых требуется еще заплатить налоги. Однако женщина все равно крайне довольна.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти обладателя одного из крупнейших лотерейных джекпотов Европы.

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