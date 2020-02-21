- 09:17 В "Слуге народа" заговорили о выборах в Крыму
- 09:12 В Прикарпатье горит школа: фото с места ЧП
- 09:07 Американка во второй раз выиграла миллион долларов в лотерею
- 08:51 Уайлдер – Фьюри: прогнозы букмекеров на чемпионский бой-реванш
- 08:50 Возле резиденции принца Чарльза задержали вооруженного арбалетом мужчину
- 08:41 Журналист указал на ошибку властей, которая привела к протестам в Новых Санжарах
- 08:33 Бревно бесчувственное: названы знаки зодиака, которые не умеют любить
- 08:11 Безус и Пластун не спасли «Гент» от фиаско в Риме: видеообзоры матчей Лиги Европы
- 08:08 Украина готовит новые "минские соглашения": Пристайко сделал важное заявление
- 08:02 Я прибыл на Донбасс через три дня после выпуска из военного вуза, — 24-летний комбат ВСУ из Крыма
- 07:56 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ворскла»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ
- 07:35 Украинцев из Китая на родине встретили протестами: что сейчас происходит
Американка во второй раз выиграла миллион долларов в лотерею
Жительница американского штата Массачусетс Линда Суини может похвастаться редкостной удачей. За последние десять лет женщина уже во второй раз выигрывает миллион долларов в мгновенную лотерею. Как сообщает издание UPI, первый ее выигрыш пришелся на 7 декабря 2009 года. И вот теперь ей повезло снова.
Линда, которая проживает в пригороде Бостона, предпочла взять сразу весь свой выигрыш, а не получать его частями на протяжении многих лет. Таким образом на руки она получит 650 тысяч долларов, из которых требуется еще заплатить налоги. Однако женщина все равно крайне довольна.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти обладателя одного из крупнейших лотерейных джекпотов Европы.
Читайте также: Рано радовалась: телеведущая в прямом эфире узнала о выигрыше в лотерею и заявила, что бросает работу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...