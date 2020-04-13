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Пасха 2020: душевные поздравления и открытки
Пасха — это большой праздник, который собирает за столом всех родных и близких. Но сейчас не все имеют возможность собраться большой семьей. А красивая открытка, добрые слова помогут вам поздравить тех людей, которые далеко.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку душевных открыток.
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«Христос воскрес!» — несется весть,
И день поистине прекрасный.
Улыбок искренних не счесть —
Настала радостная Пасха!
Пусть Вас Иисус побережет
И свет семье Вашей подарит,
Любви огонь в сердцах зажжет
И добротой своей одарит.
Чтобы успех ко всем был ласков,
От всей души поздравлю с Пасхой!
***
Воскресение Святое,
Колокольный перезвон,
Наполняет своим пением,
Каждый двор и каждый дом.
Всем приносит праздник радость,
Счастье, веру, доброту.
Вас поздравить с Светлой Пасхой,
Вместе с ним и я хочу.
Пусть тревог в душе не будет,
В сердце будет теплота,
Пусть Господь оберегает
Близких и родных всегда.
***
Летит над миром колокольный звон,
И даже воздух дышит благодатью,
«Христос Воскрес» звучит со всех сторон,
Вселяя в души мир, покой и счастье.
Со светлой Пасхой, стойкости, тепла,
Добра на сердце, веры и смиренья,
Чтоб жизнь твоя размеренно текла
И приносила радости мгновенья!
***
Светлой вам Пасхи,
И пусть Бог хранит
От грусти, печали,
Тоски и обид.
От хитрых врагов,
От недоброго слова,
От злости, болезни,
Недуга любого.
Пусть Бог всем дарует
Здоровье и радость,
Покой, мир, уют
И всевышнюю благость!
***
С Воскресением Христовым!
Пасха — это праздник важный,
В этот день такой чудесный
Должен быть счастливым каждый,
Вам желаем благ, удачи,
Пусть Господь оберегает,
Крепким будет пусть здоровье,
А печали исчезают!
Больше открыток и поздравлений вы найдете здесь.
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