Пасха 2020: душевные поздравления и открытки

Общество и люди

Пасха — это большой праздник, который собирает за столом всех родных и близких. Но сейчас не все имеют возможность собраться большой семьей. А красивая открытка, добрые слова помогут вам поздравить тех людей, которые далеко.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку душевных открыток.

«Христос воскрес!» — несется весть,

И день поистине прекрасный.

Улыбок искренних не счесть —

Настала радостная Пасха!

Пусть Вас Иисус побережет

И свет семье Вашей подарит,

Любви огонь в сердцах зажжет

И добротой своей одарит.

Чтобы успех ко всем был ласков,

От всей души поздравлю с Пасхой!



***

Воскресение Святое,

Колокольный перезвон,

Наполняет своим пением,

Каждый двор и каждый дом.

Всем приносит праздник радость,

Счастье, веру, доброту.

Вас поздравить с Светлой Пасхой,

Вместе с ним и я хочу.

Пусть тревог в душе не будет,

В сердце будет теплота,

Пусть Господь оберегает

Близких и родных всегда.



***

Летит над миром колокольный звон,

И даже воздух дышит благодатью,

«Христос Воскрес» звучит со всех сторон,

Вселяя в души мир, покой и счастье.

Со светлой Пасхой, стойкости, тепла,

Добра на сердце, веры и смиренья,

Чтоб жизнь твоя размеренно текла

И приносила радости мгновенья!

***

Светлой вам Пасхи,

И пусть Бог хранит

От грусти, печали,

Тоски и обид.

От хитрых врагов,

От недоброго слова,

От злости, болезни,

Недуга любого.

Пусть Бог всем дарует

Здоровье и радость,

Покой, мир, уют

И всевышнюю благость!

***

С Воскресением Христовым!

Пасха — это праздник важный,

В этот день такой чудесный

Должен быть счастливым каждый,

Вам желаем благ, удачи,

Пусть Господь оберегает,

Крепким будет пусть здоровье,

А печали исчезают!

Больше открыток и поздравлений вы найдете здесь.

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