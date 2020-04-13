Пасха 2020: короткие поздравления, открытки, смс

Общество и люди

С Пасхой вас, наши дорогие читатели. Светлого вам праздника, радостного застолья и добрых поздравлений.

А если вы хотите поздравить друзей и родных, то «ФАКТЫ» сделали для этого подборку открыток и коротких сообщений.

Желаю в этот праздник Пасхи

Добра, достатка и уюта!

Пусть Бог вам яркие даст краски,

Чтоб цвет дарить любой минуте!

Пусть в жизни будет много света,

И море радостных мгновений,

Душа теплом станет согрета

Сегодня, в этот день весенний!

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Всех христиан сегодня поздравляю.

Желаю мира, радости, добра.

Здоровья, счастья и всех благ желаю.

***

С чувством радости глубокой,

В ожидании чудес,

С днем Святого Воскресения!

Возликуй: «Христос воскрес!»

Пусть хранит Господь от боли,

От лукавых языков.

Пусть всегда будет с тобою

Его чистая любовь.



***

Со светлым праздником поздравлю,

Огонек в душе оставлю,

Благ вам всех, в душе добра,

Ангел пусть хранит всегда.

Бог пошлет семье любой,

Мир, достаток и покой,

И хранит семью от бед

Бесконечно много лет.



***

Христос Воскрес! И солнечным теплом

Ожившая земля уже согрета,

Пусть радостью наполнится ваш дом,

Как благодатью мир, как души — светом.

Пусть вас согреют солнышка лучи,

И зимнюю хандру разгонит ветер,

Пусть сдобные пекутся куличи,

Как было нам завещано в Завете.

Пусть жизнь, что возродилась по весне,

Вас вдохновит на добрые порывы,

Душа парит, летает, как во сне,

И будет каждый день и час счастливым!

Ранее мы публиковали подборку музыкальных открыток.

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