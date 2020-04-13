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Пасха 2020: короткие поздравления, открытки, смс
С Пасхой вас, наши дорогие читатели. Светлого вам праздника, радостного застолья и добрых поздравлений.
А если вы хотите поздравить друзей и родных, то «ФАКТЫ» сделали для этого подборку открыток и коротких сообщений.
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Желаю в этот праздник Пасхи
Добра, достатка и уюта!
Пусть Бог вам яркие даст краски,
Чтоб цвет дарить любой минуте!
Пусть в жизни будет много света,
И море радостных мгновений,
Душа теплом станет согрета
Сегодня, в этот день весенний!
***
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Всех христиан сегодня поздравляю.
Желаю мира, радости, добра.
Здоровья, счастья и всех благ желаю.
***
С чувством радости глубокой,
В ожидании чудес,
С днем Святого Воскресения!
Возликуй: «Христос воскрес!»
Пусть хранит Господь от боли,
От лукавых языков.
Пусть всегда будет с тобою
Его чистая любовь.
***
Со светлым праздником поздравлю,
Огонек в душе оставлю,
Благ вам всех, в душе добра,
Ангел пусть хранит всегда.
Бог пошлет семье любой,
Мир, достаток и покой,
И хранит семью от бед
Бесконечно много лет.
***
Христос Воскрес! И солнечным теплом
Ожившая земля уже согрета,
Пусть радостью наполнится ваш дом,
Как благодатью мир, как души — светом.
Пусть вас согреют солнышка лучи,
И зимнюю хандру разгонит ветер,
Пусть сдобные пекутся куличи,
Как было нам завещано в Завете.
Пусть жизнь, что возродилась по весне,
Вас вдохновит на добрые порывы,
Душа парит, летает, как во сне,
И будет каждый день и час счастливым!
Ранее мы публиковали подборку музыкальных открыток.
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