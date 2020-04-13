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Пасха 2020: поздравления в стихах и прозе и праздничные открытки
Вот и наступил самый светлый праздник в году — Пасха. И это прекрасный повод поздравить всех тех людей, которые сегодня не могут быть рядом с нами.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления к празднику.
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Пусть Святое воскресение
Озаряет светом дом.
Все обиды, сожаления
Вы оставьте на потом.
Радости откройте двери,
Счастье ждет вас на пороге.
Будет чудо, если верить.
С Пасхой вас, живите с Богом!
***
Христос воскрес! Со светлым праздником всех христиан. Пусть Господь пошлет вашей семье здоровье, благодать, достаток. Пусть в сердце живут добро, вера и любовь. С великим праздником Пасхи!
***
От всей души поздравляю с добрым и блаженным праздником Пасхи! Желаю, чтобы всё хорошее помнилось, а всё плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет чудесной, радостной и светлой, пусть с верой в сердце и надеждой в душе для тебя всегда открываются любые двери к истинному счастью.
***
Пусть праздник доброй светлой Пасхи
В душах людей развеет страх.
Огни надежды и бесстрашия
Пускай зажжет в людских сердцах!
Пусть все болезни и ненастья
Ваш дом обходят стороной,
Пусть будет мир, любовь и счастье,
И радуга над головой!
***
Христос воскрес! Примите наилучшие пожелания в этот знаменательный день. Пусть будет мир на всей Земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!
Ранее мы публиковали подборку душевных поздравлений.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.