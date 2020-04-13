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Общество и люди

Пасха 2020: поздравления в стихах и прозе и праздничные открытки

9:19 19 апреля 2020 415
Пасха
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вот и наступил самый светлый праздник в году — Пасха. И это прекрасный повод поздравить всех тех людей, которые сегодня не могут быть рядом с нами.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления к празднику.

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Пасха

Пусть Святое воскресение
Озаряет светом дом.
Все обиды, сожаления
Вы оставьте на потом.

Радости откройте двери,
Счастье ждет вас на пороге.
Будет чудо, если верить.
С Пасхой вас, живите с Богом!

Пасха

***
Христос воскрес! Со светлым праздником всех христиан. Пусть Господь пошлет вашей семье здоровье, благодать, достаток. Пусть в сердце живут добро, вера и любовь. С великим праздником Пасхи!

Пасха

***
От всей души поздравляю с добрым и блаженным праздником Пасхи! Желаю, чтобы всё хорошее помнилось, а всё плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет чудесной, радостной и светлой, пусть с верой в сердце и надеждой в душе для тебя всегда открываются любые двери к истинному счастью.

Пасха

***
Пусть праздник доброй светлой Пасхи
В душах людей развеет страх.
Огни надежды и бесстрашия
Пускай зажжет в людских сердцах!

Пусть все болезни и ненастья
Ваш дом обходят стороной,
Пусть будет мир, любовь и счастье,
И радуга над головой!

Пасха

***
Христос воскрес! Примите наилучшие пожелания в этот знаменательный день. Пусть будет мир на всей Земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!

Пасха

Пасха

Ранее мы публиковали подборку душевных поздравлений.

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