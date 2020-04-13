Общество и люди

Пасха 2020: поздравления в стихах и прозе и праздничные открытки

Вот и наступил самый светлый праздник в году — Пасха. И это прекрасный повод поздравить всех тех людей, которые сегодня не могут быть рядом с нами.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления к празднику.

Пусть Святое воскресение

Озаряет светом дом.

Все обиды, сожаления

Вы оставьте на потом.

Радости откройте двери,

Счастье ждет вас на пороге.

Будет чудо, если верить.

С Пасхой вас, живите с Богом!

***

Христос воскрес! Со светлым праздником всех христиан. Пусть Господь пошлет вашей семье здоровье, благодать, достаток. Пусть в сердце живут добро, вера и любовь. С великим праздником Пасхи!

***

От всей души поздравляю с добрым и блаженным праздником Пасхи! Желаю, чтобы всё хорошее помнилось, а всё плохое мгновенно растворялось в воздухе. Пусть жизнь будет чудесной, радостной и светлой, пусть с верой в сердце и надеждой в душе для тебя всегда открываются любые двери к истинному счастью.

***

Пусть праздник доброй светлой Пасхи

В душах людей развеет страх.

Огни надежды и бесстрашия

Пускай зажжет в людских сердцах!

Пусть все болезни и ненастья

Ваш дом обходят стороной,

Пусть будет мир, любовь и счастье,

И радуга над головой!

***

Христос воскрес! Примите наилучшие пожелания в этот знаменательный день. Пусть будет мир на всей Земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!

Ранее мы публиковали подборку душевных поздравлений.

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