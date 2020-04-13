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Оля Фреймут потеряла близкого человека
Известная телеведущая Оля Фреймут, потерявшая в аварии близкую подругу, пережила еще одну тяжелую утрату. В Вербное воскресенье ушел из жизни духовный наставник Оли. Трагической новостью она поделилась на своей странице в Instagram.
«В светлый праздник Вербного воскресенья, ушел из жизни мой духовный наставник, отец Василий Репиневский. Мои душевные силы и принципы, наполнения и вера — это все от Него. Первое причастие Златы, новоселье, большие и мелкие события моей жизни — были по благословению отца Василия», — написала Ольга.
Она также призналась, что в детстве мечтала уйти в монастырь, перед уроками посещала литургии. Именно отец Василий посоветовал Фреймут выбрать другой путь.
«Он видел мое призвание. Всегда поддерживал и молился… Он святой, я это знаю, только жалею, что так и не успела попрощаться. Отче, как теперь этот мир будет без Вас?», — пишет Фреймут.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?