Умер лидер львовской рок-группы «Лесик Band»

Происшествия

Во Львове, где недавно наркоторговцы убили двух подростков, умер музыкант Александр Дацюк — лидер группы рок-группы «Лесик Band», которого накануне дважды ударили ножом в область сердца на остановке.

О смерти музыканта сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. «По ул. Героев УПА 76, на остановке мужчина (по информации полиции бездомный) напал и подрезал Лесика из группы „Лесик Band“ (Александр Дацюк). Мужчину задержали и изъяли нож, проводят следственные действия», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.

Музыканта увезли в больницу еще живым — он получил два проникающих ранения в область сердца.

Дацюк родился 11 июня 1963 года во Львове. Окончил училище культуры по классу — дирижер хора. Был одним из основателей Львовского рок-клуба. В декабре 1990 года основал группу «Лесик Band».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года в Тернопольской области в ДТП погиб легендарный кобзарь, обладатель гран-при фестиваля «Червона рута» 1989 года Василий Жданкин.

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