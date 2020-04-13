27.01 / 27.38 29.20 / 29.85
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Всадник без головы": Ермолаев резко высказался о власти и рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

12:38 13 апреля 2020 227
маска
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Власть в Украине сейчас ведет себя как «всадник без головы», а центр принятия важнейших решений находится за пределами страны. Таким ощущением в интервью «ФАКТАМ» поделился руководитель стратегической группы SOFIA, политолог и философ Андрей Ермолаев.

«Наша политическая власть ведет себя как „всадник без головы“, а вот за „голову“ (вернее, за то, какую голову насадить) ведется жестокая конкуренция», — считает политолог.

По мнению Ермолаева, внешнее воздействие чувствуется во всех ключевых вопросах украинской политики: «В диапазоне от кадровых назначений до приватизации,. до конкретных, готовых текстов законов и правительственных документов… Больше половины депутатов из „монобольшинства“ „Слуги народа“ даже толком объяснить не могут природу и суть решений, которые принимают».

Как отмечает политолог, такая несамостоятельность — неумение «жить своей головой» — унижает Украину, убивает ее экономику и остатки национального капитала, разрушает территорию и размывает и без того хрупкую украинскую общность.

Какой Украина будет, пережив пандемию и экономические катаклизмы, читайте в интервью Ермолаева «Украинская кумократия напоролась на айсберг глобального кризиса».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

маска

"Всадник без головы": Ермолаев резко высказался о власти и рассказал, кто на самом деле управляет Украиной

Полицейские в медицинских масках

Потребовал надеть маски: под Одессой жестоко избили подполковника полиции

Яворовский полигон

Военный-контрактник насмерть забил своего сослуживца на Львовщине: первые детали ЧП

Киево-Печерская Лавра

Лавру закрыли на карантин: коронавирусом там заразились еще 63 человека

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер