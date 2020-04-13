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"Всадник без головы": Ермолаев резко высказался о власти и рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
Власть в Украине сейчас ведет себя как «всадник без головы», а центр принятия важнейших решений находится за пределами страны. Таким ощущением в интервью «ФАКТАМ» поделился руководитель стратегической группы SOFIA, политолог и философ Андрей Ермолаев.
«Наша политическая власть ведет себя как „всадник без головы“, а вот за „голову“ (вернее, за то, какую голову насадить) ведется жестокая конкуренция», — считает политолог.
По мнению Ермолаева, внешнее воздействие чувствуется во всех ключевых вопросах украинской политики: «В диапазоне от кадровых назначений до приватизации,. до конкретных, готовых текстов законов и правительственных документов… Больше половины депутатов из „монобольшинства“ „Слуги народа“ даже толком объяснить не могут природу и суть решений, которые принимают».
Как отмечает политолог, такая несамостоятельность — неумение «жить своей головой» — унижает Украину, убивает ее экономику и остатки национального капитала, разрушает территорию и размывает и без того хрупкую украинскую общность.
Какой Украина будет, пережив пандемию и экономические катаклизмы, читайте в интервью Ермолаева «Украинская кумократия напоролась на айсберг глобального кризиса».
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"Всадник без головы": Ермолаев резко высказался о власти и рассказал, кто на самом деле управляет Украиной
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