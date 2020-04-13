Происшествия

В Украине обнаружили еще полторы сотни распространителей фейков о коронавирусе

С начала карантина Служба безопасности Украины заблокировала две тысячи группы в соцсетях, где распространялись фейки о коронавирусе. Также выявлены 154 агитатора, призывавших игнорировать карантин либо искусственно нагнетавших панику.

Материалы на большую часть агитаторов (146) переданы в полицию. По каждому третьему случаю уже есть решение об административном наказании. Оставшиеся восемь интернет-агитаторов оказались «крупной рыбой», достойной внимания СБУ.

Служба безопасности выяснила, что указанные восемь распространителей фейков работали по заданию своих российских кураторов. Агитаторы действовали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. Фейкометчикам будет предъявлено не просто распространение ложной информации, а более серьезные статьи УК — о попытке свержения власти и о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее источник в СБУ рассказал «ФАКТАМ», что выявляемые в Украине ботофермы, рапространяющие фейки о COVID-19, часто выполняют задачи ФСБ России. Финансирование происходит через запрещенные в Украине платежные системы, например, Яндекс-деньги.

Среди фейков, которые поручали «разгонять» ботам, было видео с выкидыванием из автобуса пассажира (якобы зараженного). Видео требовалось сопровождать подводкой о том, что власть не контролирует ситуацию, а люди готовы к судам Линча.

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