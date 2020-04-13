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Картофель и вишни: необычный рецепт пасхи от известного ведущего
Ведущий программ «Ранок з Україною» и «Свекруха чи невістка» на канале «Украина» Григорий Герман — известный кулинар. В прошлом году Григорий специально ездил по Украине, собирая уникальные рецепты пасхальных куличей.
— Практически в каждой области есть свои, неповторимые рецепты, — рассказал «ФАКТАМ» Григорий. — Несколько лет подряд я пеку пасхальные куличи сам и определился с фаворитом — черниговская паска, которая очень быстро готовится и практически всегда получается. Но в этом году решил поэкспериментировать — буду печь традиционный хмельницкий кулич. Он немного необычен — с добавлением картофеля, который предварительно варится и протирается. Но, говорят, именно этот «секретный» ингредиент помогает паске оставаться свежей еще несколько недель.
Хмельницкий пасхальный кулич
Ингредиенты:
- мука — 2 килограмма;
- молоко — 700 миллилитров;
- сливки — 200 миллилитров;
- масло — 300 граммов;
- дрожжи свежие — 100 граммов;
- яйца — 10 штук;
- сахар — 500 граммов;
- картофель — 150 граммов;
- вишня сушеная — 300 граммов;
- соль — 0,5 чайной ложки.
Приготовление:
Размешать дрожжи в 250 миллилитрах теплого молока, добавить 3 столовые ложки сахара и муку так, чтобы получилась опара по консистенции, как густая сметана. Убрать опару в теплое место, чтобы она увеличилась в три раза.
Картофель сварить и приготовить пюре. Отделить белки от желтков. Желтки взбить с сахаром добела, сливки — в пену. Оставшееся молоко подогреть до 35−40 градусов.
К опаре добавить молоко, взбитые желтки и ванилин. Вмешать муку и добавить пюре.
Добавить в тесто сливки и размягченное сливочное масло. Убрать тесто на час в духовку, разогретую до 50 градусов.
Вишню обвалять в муке и добавить в тесто. Когда тесто подойдет, вымесить его еще раз, разложить по формам и оставить, пока оно не увеличится вдвое. Выпекать куличи в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
Ранее своим любимым рецептом пасхального кулича в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» поделился лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк.
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