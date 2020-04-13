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Украина

Рада утвердила "чрезвычайный" госбюджет: что изменилось

16:05 13 апреля 2020 423
Рада приняла «чрезвычайный» госбюджет: что изменилось
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, главной целью которых стала мобилизация дополнительных средств для борьбы с коронавирусом. В соответствии с документом, который поддержали 249 депутатов, доходы бюджета сократились до 975,8 млрд гривен (т.е. на 11%), расходы — увеличились до 82,4 млрд гривен (т.е. на 7%). Напомним, «ФАКТЫ» транслируют внеочередное заседание парламента онлайн.

Наибольший рост расходной части произошел за счет ассигнований на создание Фонда борьбы с коронавирусом — составит 64,67 млрд гривен. Из него планируют профинансировать закупку медицинских медицинских товаров и услуг, дополнительные выплаты медицинским работникам, а также отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Расходы на Национальную службу здоровья выросли на 15,8 млрд гривен, расходы Пенсионного фонда — на 29,7 млрд гривен (в основном за счет финансирования «карантинных» доплат малообеспеченным пенсионерам в размере по 1000 гривен).

Урезанию подвергнуты в т. ч. расходы на льготы и субсидии (на 8,2 млрд гривен), на культуру и спорт (на 2,3 млрд гривен), на Фонд энергоэффективности (на 1,6 млрд гривен), на субвенцию учителям (на 1,55 млрд гривен), на перепись населения (на 1,2 млрд гривен), а также на местные выборы и образование (по 1 млрд гривен).

Дефицит возрастает более чем втрое — до 298,4 млрд гривен. Основным источником его погашения определены новые заимствования — на общую сумму 296,7 млрд гривен, а также поступления от приватизации — 0,5 млрд гривен (в действующей редакции закона — 12 млрд гривен).

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль представил инфографику, иллюстрирующую общую стратегию изменений в бюджет-2020.

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