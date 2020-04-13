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Бюджет и земля: онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады 13 апреля
В понедельник, 13 апреля, народные депутаты Украины на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят, в частности, изменения в госбюджет-2020, законопроект, касающийся борьбы с пандемией коронавируса, проект документа об усилении ответственности за сжигание травы, а также проекты постановлений относительно отмены результатов голосования за создание рынка сельскохозяйственных земель.
Как передает «Укринформ», спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов заявил, что на совещании с руководством фракций и групп было достигнуто соглашение о голосовании по ряду вопросов без обсуждения. Исключение — правки в госбюджет и проекты постановлений, заблокировавших подписание закона о рынке земли.
Заседание начнется в 14:00. Окошко с трансляцией появится незадолго до начала пленарного заседания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в повестке дня внеочередного заседания парламента нет так называемого «закона о банках», который Верховная Рада приняла в первом чтении и который запрещает возвращение национализированных банков экс-владельцам — нардепы подали свыше 16 тысяч поправок к документу.
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