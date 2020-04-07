26.73 / 27.23 28.65 / 29.43
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Больше — на пенсии, меньше — на ремонт дорог: как планируют перераспределить бюджет

16:00 7 апреля 2020 78
Гривни
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В правительстве хотят перераспределить средства госбюджета, увеличив расходы на пенсионные выплаты и создав фонд борьбы с COVID-19, сократив при этом финансирование строительства дорог и расходов Министерство развития экономики — такие изменения заложены в проекте, который должна еще рассмотреть Верховная Рада Украины.

«Изменения в бюджет предусматривают смешение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения», — пишет в соцсетях премьер-министр Денис Шмыгаль, публикуя инфографику.

В частности, Кабмин хочет создать фонд борьбы с COVID-19 и направить в него более 97 млрд гривен. На инфографике показаны лишь некоторые примеры сокращения и увеличения финансирования. Данные о том, за счет каких еще сфер будет наполняться фонд, на ней не отображены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пенсионерам пообещали выплатить «тысячу Зеленского», но для этого изменения в госбюджете должна утвердить Верховная Рада.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Василий Федорюк

От коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба (фото)

Тест

«Другого выхода нет»: Украина готовится наладить «пиратское» производство лекарств против коронавируса

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Гривни

Больше — на пенсии, меньше — на ремонт дорог: как планируют перераспределить бюджет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер