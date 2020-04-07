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Больше — на пенсии, меньше — на ремонт дорог: как планируют перераспределить бюджет
В правительстве хотят перераспределить средства госбюджета, увеличив расходы на пенсионные выплаты и создав фонд борьбы с COVID-19, сократив при этом финансирование строительства дорог и расходов Министерство развития экономики — такие изменения заложены в проекте, который должна еще рассмотреть Верховная Рада Украины.
«Изменения в бюджет предусматривают смешение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения», — пишет в соцсетях премьер-министр Денис Шмыгаль, публикуя инфографику.
В частности, Кабмин хочет создать фонд борьбы с COVID-19 и направить в него более 97 млрд гривен. На инфографике показаны лишь некоторые примеры сокращения и увеличения финансирования. Данные о том, за счет каких еще сфер будет наполняться фонд, на ней не отображены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пенсионерам пообещали выплатить «тысячу Зеленского», но для этого изменения в госбюджете должна утвердить Верховная Рада.
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