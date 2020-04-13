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Король Таиланда сбежал из карантина от 20 любовниц за 20 тысяч километров, но потом вернулся

16:39 13 апреля 2020 41
Король и королева Таиланда
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

67-летний король Таиланда Рама X, Маха Вачиралонгкорн, который, как ранее писали «ФАКТЫ», самоизолировался от коронавируса в роскошном спа-отеле в баварских Альпах в компании 20 наложниц, сбежал из карантина. Он совершил путешествие длиной почти в 20 тысяч километров. Сначала, как сообщает издание Metro, король заехал в Швейцарию, где прихватил свою официальную супругу — бывшую стюардессу и начальницу его личной охраны королеву Сутиду, которая самоизолировалась в Цюрихе. А затем они отправились самолетом Thai Airways на родину — в Бангкок. Здесь они посетил грандиозный банкет по случаю Дня Чакри — праздника в честь королевской династии Чакри, которая правит в стране с 1782 года.

После вечеринки король и королева снова сели в самолет, из которого Вачиралонгкорн высадил Сутиду в Цюрихе. А сам вернулся к своему гарему из любовниц в немецкий отель.

Вся поездка, включая празднование, заняла в общей сложности 24 часа.

Рама X был официально коронован в мае прошлого года — спустя три года после смерти его отца-короля. Он давно известен своей эксцентричностью. Так, еще будучи принцем, Маха назначил своего пуделя Фу-Фу маршалом авиации Таиланда. И собака участвовала в официальных мероприятиях в парадной военной форме, сшитой на заказ. Когда в 2015 году Фу-Фу скончался, принц объявил четырехдневный траур и устроил своему любимцу буддистские похороны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что разгневанный король Таиланда лишил титулов свою наложницу за неуважение к короне.

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