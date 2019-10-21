Разгневанный король Таиланда лишил титулов свою наложницу за неуважение к короне (фото)

Мир

67-летний король Таиланда Рама Х, Маха Вачиралонгкорн лишил свою официальную фаворитку Синеенат Вонгваджирапакди, которой в конце июля присвоил титул наложницы-консорта, всех ее королевских и военных званий (ранее она носила звание генерал-майора и была военным пилотом, а также служила телохранителем и медсестрой короля). Синеенат обвинили в «нелояльности» короне и в неуважении в отношении королевы Сутиды и короля.

Как сообщает издание Express, в официальном заявлении королевского двора Таиланда говорится, что 34-летняя Вонгваджирапакди была чересчур «амбициозна» и «пыталась поднять себя до статуса королевы». И что король решил присвоить ей официальный титул «королевского консорта», чтобы «избежать напряженности и проблем». Однако это не помогло — Синеенат продолжала вести себя вызывающе.

Вонгваджирапакди стала первой в стране почти за сто лет женщиной, официально назначенной королевской наложницей-консортом. Впервые с 1932 года король Таиланда стал по сути многоженцем, публично обзаведясь более, чем одной партнершей.

Синеенат Вонгваджирапакди

Король и королева Сутида

Ее назначение произошло спустя два месяца после того, как король женился на 41-летней Сутиде Тиджай, бывшей стюардессе и заместительнице начальника своей личной службы безопасности. Монарх присвоил своей четвертой жене титул королевы.

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