Имеют ли право кредиторы требовать уплаты долга во время карантина

Деньги

Государство настоятельно рекомендует ввести «кредитные каникулы», предусматривающие реструктуризацию задолженности людей, взявших ранее кредиты, но кредиторы не спешат идти навстречу должникам.

Более того, финансовые компании по выдаче «быстрых кредитов» и коллекторы продолжают практику вымогательства не только непосредственно у должников и их родственников, но и у абсолютно посторонних людей, например соседей. В связи с давлением коллекторов на граждан возникает вопрос, распространяются ли на финкомпании, выдающие так называемые «быстрые кредиты», государственные решения относительно реструктуризации задолженности в связи с эпидемией коронавируса и обязаны ли они выполнять рекомендации государства.

«От обязательств по выплате кредита граждан не освободили»

— Стоит напомнить, что 18 марта 2020 года вступил в силу Закон Украины № 533-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер адвокатского объединения «Лещенко, Дорошенко и партнеры», кандидат юридических наук Александр Лещенко. - В частности, раздел IV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О потребительском кредитовании» дополнен пунктом следующего содержания:

«В случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020-го по 30 апреля 2020-го выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в период с 1 марта 2020-го по 30 апреля 2020 года выполнения обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за такое просрочки. В том числе, но не исключительно, потребитель в случае допущения такой просрочки освобождается от обязанностей платить кредитодателю неустойку (штраф, пеню) и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения, частичное исполнение) потребителем обязательств по такому договору. Запрещается увеличение процентной ставки за пользование кредитом по причинам, иным чем предусмотренные частью четвертой статьи 1056−1 Гражданского кодекса Украины, в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите в период с 1 марта 2020-го по 31 мая 2020-го (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в период с 1 марта 2020-го по 31 мая 2020-го выполнения обязательств по уплате платежей). Нормы этого пункта распространяются в том числе на кредиты, определенные частью второй статьи 3 настоящего Закона».

Таким образом, в вышеуказанный период лица, получившие потребительские кредиты, освобождаются от уплаты именно штрафных санкций и других видов платежей, которые должны уплатить в случае нарушения исполнения обязательств по кредитному договору, — отметил юрист.

Это означает, что кредитор на время карантина не имеет права начислять только штрафные санкции за несвоевременную оплату и сопутствующие платежи. Но от обязательств по выплате тела кредита законодатели граждан не освободили. Людям просто дали возможность погасить задолженность позже, после завершения эпидемии. Правда, и повышать процентные ставки по кредитам на время карантина запрещено. Но стоит уточнить, на какие именно кредиты распространяется действие закона.

— Согласно Закону Украины «О потребительском кредитовании», потребительский кредит — это денежные средства, предоставляемые потребителю (заемщику) на приобретение товаров (работ, услуг) для удовлетворения нужд, не связанных с предпринимательской, независимой профессиональной деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника, — уточнил Александр Лещенко. - Потребителем в понимании этого определения, может быть только физическое лицо.

«Угрозы по телефону и шантаж, направленные на должника, его близких и даже незнакомых ему людей, абсолютно незаконны»

— Законодательные новшества распространяются только на банки? Или всевозможные финкомпании по «быстрому кредитованию» также обязаны их выполнять?

— Согласно Закону Украины «О потребительском кредитовании», кредитор — это банк или другое финансовое учреждение, которое в соответствии с законом имеет право предоставлять потребительские кредиты, — разъяснил юрист. — Поэтому, если люди получили в таких финансовых учреждениях потребительские кредиты, так называемые «быстрые кредиты», на них распространяются внесенные в Закон Украины «О потребительском кредитовании» изменения относительно освобождения от ответственности перед кредитодателем в случае просрочки потребителем платежей в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года. То есть заемщик освобождается от обязанности платить кредитодателю, в том числе и финансовой компании, неустойку, штраф, пеню и другие платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения потребителем своих обязательств.

— Но кредиторы продолжют терроризировать людей, требуя срочного возврата долга. Коллекторы оказывают психологическое воздействие не только на должника, но и на его родственников, знакомых и даже незнакомых людей, не имеющих абсолютно никакого отношения к этому кредиту!

— Хочу подчеркнуть, что телефонные звонки с требованиями погасить кредит, которые часто сопровождаются угрозами и другими противоправными действиями, являются очевидно незаконными. Процедура взыскания и погашения задолженности по кредитному договору может быть или добровольной, когда человек самостоятельно погашает всю задолженность по кредитному договору, или принудительной, по решению суда. Но угрозы по телефону и шантаж, направленные на должника, его близких и даже на незнакомых ему людей, абсолютно незаконны. В таких случаях должны реагировать правоохранительные органы по соответствующим обращениям граждан, ставших жертвами таких звонков, и привлекать виновных лиц к ответственности, — подытожил Александр Лещенко.

Стоит напомнить, что Национальный банк потребовал от банков своевременно реагировать на экономические проблемы, обусловленные пандемией COVID-19. Для этого регулятор направил банкам письмо с рядом рекомендаций для работы с заемщиками, в частности относительно «кредитных каникул». Также НБУ временно ввел особые правила, согласно которым кредиты, которые обслуживались по состоянию на 1 марта 2020 года и будут реструктуризованы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter