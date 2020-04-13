Общество и люди

54 процента: политолог назвал такую поддержку Кличко киевлянами самой высокой за три года

Виталию Кличко сейчас доверяют 54% киевлян — это самый высокий уровень поддержки за три года. Об этом написал политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что, когда в Нью-Йорке в 2001 году упали башни-близнецы, мэр города Джулиани не стушевался — действовал четко и в соответствии с моментом.

«Джулиани координировал работу городских служб и успокаивал людей в эфире. Сегодня Виталий Кличко показывает себя как сильный мэр для сложных времен. Так же, как и его друг Джулиани в то время. Как результат, у Кличко самый высокий уровень доверия за три года — 54%», — отметил Карасев.

Он подчеркнул, что Кличко с первых дней угрозы коронавируса четко отрабатывает ситуацию в столице.

«Отсюда и лидерский рейтинг на мэрских выборах: за Кличко уже готовы проголосовать почти 40% киевлян — в 4 раза больше, чем у ближайшего конкурента. А во втором туре он опережает любого кандидата, набирая почти 50», — написал политолог.

По словам Карасева, Украина вовремя начала реагировать на распространение коронавируса. Однако при этом представители власти вели и ведут себя по-разному.

«Центральная власть мечется с решениями — то думала вводить/не вводить ЧП, то уже собирается ослабить карантин в начале мая. В регионах руководство областей и мэры действуют кто как: где-то взяли ситуацию в свои руки, где-то — до сих пор не знают, что делать», — резюмировал эксперт.

Согласно исследованию Социологической группы «Рейтинг», мэр Киева Виталий Кличко отреагировал лучше других представителей власти на угрозу коронавируса. Так считают 59% киевлян.

Также за Виталия Кличко («Удар») при условии проведения выборов в ближайшее время готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. За ними следует Сергей Притула («Голос»), которого готовы поддержать — 9,1%, что в 4 раза меньше, чем у Кличко. За Притулой идет Александр Ткаченко («Слуга народа»). За него готовы проголосовать 8,8% опрошенных.



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