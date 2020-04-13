Чистый четверг 2020: картинки, стихи, поздравления

Общество и люди

За три дня до Светлой Пасхи отмечается Чистый четверг. У этого дня много правил, запретов и традиций. И традиционно люди поздравляют друг друга.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку таких поздравлений.

Пусть от грязи, пыли, сора

Весь очистится ваш дом.

Пусть уйдут все злые мысли

С этим Чистым четвергом.

Чтоб и небо было ясным,

И чиста была душа.

Чтобы все мы ощущали,

Как жизнь наша хороша!



***

Пусть будет душа полна доброты,

Желаю во всем избавляться от сора:

Пусть дом и тела ваши будут чисты,

Все ваши мысли, дела, разговоры!

Пусть Чистый четверг вам принесет

Радость и легкость в ваших сердцах!

Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет

Все то благое, что было в мечтах!

***

До зари сегодня встанем,

Дом с любовью уберем.

И, конечно, Вас поздравим

С этим Чистым четвергом.

Пусть все помыслы и чувства

Будут солнечны, чисты,

Словно нежные побеги

Упоительной весны.

Пусть в душе живет лишь радость,

Вера в Бога и добро.

И пускай по вере Вашей

Будет много Вам дано.

***

Чистый четверг — души омовение,

Начисто смоем свои прегрешения,

Очистим и тело и душу от скверны

И Пасху мы встретим весьма благоверно!

***

С Чистым четвергом

Тебя я поздравляю,

Дому и душе

Чистоты желаю.

В грехах своих покайся

И других прости,

Старые обиды

Из сердца отпусти.

Желаю, чтоб надеждой,

Как чистою водой,

Вычистила, вымыла

Ты свой дом родной.

Чтоб на душе светло

И спокойно стало,

Добротой и радостью

Жизнь чтоб засияла.

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter