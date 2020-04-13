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Общество и люди

Чистый четверг 2020: картинки, стихи, поздравления

18:58 15 апреля 2020 174
Чистый четверг
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

За три дня до Светлой Пасхи отмечается Чистый четверг. У этого дня много правил, запретов и традиций. И традиционно люди поздравляют друг друга.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку таких поздравлений.

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Чистый четверг

Пусть от грязи, пыли, сора
Весь очистится ваш дом.
Пусть уйдут все злые мысли
С этим Чистым четвергом.

Чтоб и небо было ясным,
И чиста была душа.
Чтобы все мы ощущали,
Как жизнь наша хороша!

Чистый четверг
***
Пусть будет душа полна доброты,
Желаю во всем избавляться от сора:
Пусть дом и тела ваши будут чисты,
Все ваши мысли, дела, разговоры!

Пусть Чистый четверг вам принесет
Радость и легкость в ваших сердцах!
Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет
Все то благое, что было в мечтах!

Чистый четверг

***
До зари сегодня встанем,
Дом с любовью уберем.
И, конечно, Вас поздравим
С этим Чистым четвергом.

Пусть все помыслы и чувства
Будут солнечны, чисты,
Словно нежные побеги
Упоительной весны.

Пусть в душе живет лишь радость,
Вера в Бога и добро.
И пускай по вере Вашей
Будет много Вам дано.

Чистый четверг

***
Чистый четверг — души омовение,
Начисто смоем свои прегрешения,
Очистим и тело и душу от скверны
И Пасху мы встретим весьма благоверно!

***
С Чистым четвергом
Тебя я поздравляю,
Дому и душе
Чистоты желаю.

В грехах своих покайся
И других прости,
Старые обиды
Из сердца отпусти.

Желаю, чтоб надеждой,
Как чистою водой,
Вычистила, вымыла
Ты свой дом родной.

Чтоб на душе светло
И спокойно стало,
Добротой и радостью
Жизнь чтоб засияла.

Чистый четверг

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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