Умер самый невезучий гонщик в истории Формулы-1 (фото)

Спорт

На 90-м году скончался знаменитый британский гонщик сэр Стирлинг Мосс. Кавалер Ордена Британской империи, получивший титул в 2000 году, умер после продолжительной болезни.

Отметим, что Мосс считается самым невезучим пилотом в истории Формулы-1. Четыре года подряд, с 1955-го по 1958-й, Стирлинг становился вторым призером в общем зачете, а с 1959-го по 1961-й занимал третью строчку в рейтинге лучших пилотов по итогам сезона.

Стирлинг Мосс семь раз становился призером Формулы-1, но чемпионом так и не стал

Отметим, что в общей сложности британец провел за свою карьеру 529 гонок. Из них 66 состоялись в рамках Гран-При Формулы-1, из которых в 16-ти вышел победителем. Благодаря своим успешным выступлениям Стирлинг был удостоен неофициального титула «величайшего гонщика в истории, который никогда не становился чемпионом мира».

Вынужден был завершить карьеру в 1962 году, попав в жуткую аварию, когда направлялся в Гудвуд, после чего длительное время находился в коме и был частично парализован. А в 2010-м с ним приключилось еще один несчастный случай — в своем доме он упал в лифтовую шахту. Благо, травмы оказались несерьезными, и уже через пару месяцев легендарный гонщик мог посещать светские мероприятия. В частности, на Гран-При Великобритании он вручал приз за занятое второе место своему соотечественнику Льюису Хэмилтону.

Стирлинг Мосс вместе со своим соотечественником Льюисом Хэмилтоном

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный бывший вратарь «Челси» Питер Бонетти по прозвищу Кот.

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