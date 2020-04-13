- 20:19 Чтоб карантин медом не казался: в магазинах Коростеня ограничивают продажу спиртного
- 20:01 Ученые считают, что в мире бушуют сразу три новых вида коронавируса
- 20:01 Как на карантине не возненавидеть близких людей: советы психотерапевта
- 19:59 В Черниговской области горит хутор, несколько домов спасти не удалось
- 19:57 Процедуру постановки на учет в центре занятости упростили: инструкция для оставшихся без работы
- 19:35 На Полтавщине горит лес, огонь подобрался к населенным пунктам
- 19:27 Умер самый невезучий гонщик в истории Формулы-1
- 19:23 В Киеве от коронавируса скончался монах Почаевской лавры
- 19:15 Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищу ядерных отходов: что сейчас происходит в «зоне»
- 19:08 Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом
- 19:03 Из-за поджигателей травы горят десятки домов в селе под Житомиром
- 18:38 Под Одессой врачи обвинили священников в препятствовании расследованию случаев COVID-19
Умер самый невезучий гонщик в истории Формулы-1 (фото)
На 90-м году скончался знаменитый британский гонщик сэр Стирлинг Мосс. Кавалер Ордена Британской империи, получивший титул в 2000 году, умер после продолжительной болезни.
Отметим, что Мосс считается самым невезучим пилотом в истории Формулы-1. Четыре года подряд, с 1955-го по 1958-й, Стирлинг становился вторым призером в общем зачете, а с 1959-го по 1961-й занимал третью строчку в рейтинге лучших пилотов по итогам сезона.
Отметим, что в общей сложности британец провел за свою карьеру 529 гонок. Из них 66 состоялись в рамках Гран-При Формулы-1, из которых в 16-ти вышел победителем. Благодаря своим успешным выступлениям Стирлинг был удостоен неофициального титула «величайшего гонщика в истории, который никогда не становился чемпионом мира».
Вынужден был завершить карьеру в 1962 году, попав в жуткую аварию, когда направлялся в Гудвуд, после чего длительное время находился в коме и был частично парализован. А в 2010-м с ним приключилось еще один несчастный случай — в своем доме он упал в лифтовую шахту. Благо, травмы оказались несерьезными, и уже через пару месяцев легендарный гонщик мог посещать светские мероприятия. В частности, на Гран-При Великобритании он вручал приз за занятое второе место своему соотечественнику Льюису Хэмилтону.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный бывший вратарь «Челси» Питер Бонетти по прозвищу Кот.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пожар в Чернобыле подобрался к хранилищу ядерных отходов: что сейчас происходит в «зоне» (фото, видео)
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!