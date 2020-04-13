Общество и люди

Киев на карантине: для людей с фобиями и зависимостью организованы бесплатные консультации специалистов

В условиях пребывания на карантине Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи предложил горожанам список телефонов, по которым можно бесплатно проконсультироваться, сообщает портал горгосадминистрации.

По вопросам профилактики социально опасных заболеваний, а также программ реабилитации и ресоциализации можно обратиться к методисту Крисову Леониду Петровичу с 10:00 до 21:00 по телефонам: 097−702−97−35, 063−158−50−21.

Врачи-наркологи некоммерческого предприятия «Киевская городская наркологическая клиническая больница «Социотерапия» консультируют круглосуточно по телефону: 044−524−89−90.

Врач-нарколог Галан Наталия Васильевна с 10:00 до 15:00 консультирует по телефону: 098−093−40−40.

Ведущий психолог Придатко Оксана Ростиславовна с 15:00 до 17:00 консультирует по телефону: 063−447−86−97.

Психолог Бессмертный Юрий Михайлович с 12:00 до 18:00 — консультации по телефону: 067−989−56−81.

Семьи с детьми, подростки, которые имеют опыт употребления психоактивных веществ, с поведением в контексте болезней, передающихся половым путем, могут получить консультацию с 12:00 до 20:00 (понедельник-пятница) у психологов: Мельник Аллы Николаевны — 093−684−32−34, 097−530−32−72; Гориной Ларисы Степановны — 093−742−56−64; Панчук Ольги Павловны- 096−408−08−08.

По вопросам психических и поведенческих расстройств у детей и взрослых, связанных с проблемами употребления психоактивных веществ, лудомании, номофобии (чувство страха и тревоги у человека из-за отсутствия у него приспособления мобильной связи и доступа к соцсетям) можно проконсультироваться в понедельник и пятницу с 14:00 до 18:00 у врача-психиатра Одинцовой Ольги Васильевны по телефону: 067−709−06−18.

Также работают группы взаимопомощи:

Для анонимных алкоголиков создан сайт: http://www.aa.kiev.ua/, телефоны: 044−384−22−09, 044−384−22−09. Группы Ал-Анон: сайт: https://al-anon.org.ua, телефон горячей линии: 095−838−29−33. Skype группа Нар-Анон «Пульс»: каждую пятницу в 20:00, телефон: 095−395−02−61. Онлайн-собрание группы анонимных игроков в Skype каждую среду с 19:00 и каждое воскресенье с 11:00, телефон: 068−001−78−98.

Также в столице работает Единый координационный центр для помощи малозащищенным горожанам в период карантинных ограничений. К работе этого центра примкнули многие благотворители, чтобы поддержать десятки тысяч людей продуктами, перевезти пациентов на процедуры гемодиализа и оказать другую помощь.

Напомним, что 289 тысяч малозащищенных киевлян к Пасхе получат одноразовую помощь.

В столице также создана платформа эмоциональной помощи, на которой можно обучаться онлайн на курсах, ходить в музеи, посещать соборы, выставки и другие локации. Платформа создана на базе Мониторингового центра по противодействию COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время карантина заработала горячая линия для женщин, которые ищут психологической помощи.

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