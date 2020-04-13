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Украина

Всемирный банк выделил 135 млн долларов на поддержку украинской медицины: как распределят деньги

21:12 13 апреля 2020 114
Всемирный банк выделил 135 млн долларов на поддержку украинской медицины: как распределят деньги
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине 135 млн долларов. Как сообщила Национальная служба здоровья, средства предназначены для модернизации сектора здравоохранения и противодействия эпидемии коронавируса COVID-19. Напомним, в мире на данный момент бушуют уже три новых вида коронавируса.

Распределение ассигнований:

  • 50 млн долларов — для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья;
  • 35 млн долларов — на мероприятия по усилению защиты населения и противодействию распространению эпидемии COVID-19;
  • 45 млн долларов — на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Уточняется, что средства будут предоставляться в качестве дополнительного финансирования проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей, который с 2015 года внедряется Министерством здравоохранения при поддержке World Bank Ukraine

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за создание Фонда борьбы с коронавирусом — составит 64,67 млрд гривен.

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