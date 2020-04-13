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Спорт

Красавец-бойфренд матери Неймара оказался геем (фото)

8:43 14 апреля 2020 182
Тьяго Рамос
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

История о том, что 52-летняя мать звездного футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара встречается с красавцем-киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, который моложе ее на 29 лет, получила неожиданное продолжение. Британское издание The Sun раскопало шокирующие подробности о личной жизни 23-летнего кавалера.

Мать Неймара со знаменитым сыном-футболистом

Оказалось, что у бойфренда матери форварда ранее были близкие отношения с поваром бразильского футболиста и другими мужчинами. В частности, в число экс-возлюбленных потенциального отчима Неймара также входят бразильский актер и комик Карлиньос Майа, миллионер Эдуардо Перейра и пиар-консультант Ириналдо Оливер. Теперь вот модель на женщин потянуло. Или на деньги…

Сообщается, что с миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером красавца Тьяго Рамоса связывали отнюдь не дружеские отношения

Кстати, между Неймаром и его потенциальным отчимом, похоже, действительно сложились приятельские отношения. В феврале Рамос даже присутствовал на праздновании дня рождения форварда сборной Бразилии.

Неймар с потенциальным отчимом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар снялся в испанском сериале.

Фото Instagram

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