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Красавец-бойфренд матери Неймара оказался геем (фото)
История о том, что 52-летняя мать звездного футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара встречается с красавцем-киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, который моложе ее на 29 лет, получила неожиданное продолжение. Британское издание The Sun раскопало шокирующие подробности о личной жизни 23-летнего кавалера.
Мать Неймара со знаменитым сыном-футболистом
Оказалось, что у бойфренда матери форварда ранее были близкие отношения с поваром бразильского футболиста и другими мужчинами. В частности, в число экс-возлюбленных потенциального отчима Неймара также входят бразильский актер и комик Карлиньос Майа, миллионер Эдуардо Перейра и пиар-консультант Ириналдо Оливер. Теперь вот модель на женщин потянуло. Или на деньги…
Сообщается, что с миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером красавца Тьяго Рамоса связывали отнюдь не дружеские отношения
Кстати, между Неймаром и его потенциальным отчимом, похоже, действительно сложились приятельские отношения. В феврале Рамос даже присутствовал на праздновании дня рождения форварда сборной Бразилии.
Неймар с потенциальным отчимом
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Неймар снялся в испанском сериале.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».