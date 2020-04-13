Фотограф, сделавший знаменитый снимок Хабиба и Конора, умер от коронавируса (фото)

Спорт

Известный спортивный фотограф Энтони Каузи, четверть века проработавший в издании New York Post, скончался от коронавируса в возрасте 48 лет. Каузи ушел из жизни после трех недель, проведенных в Университетской больнице Норт-Шор в Нью-Йорке, который стал центром пандемии в США. У фотографа остались жена Ромина и двое детей — 5-летний Джон и 2-летняя Миа.

В своем последнем посте в Instagram Энтони опубликовал селфи в кислородной маске, написав: «Никогда не думал, что со мной может случиться подобное. Я считал себя неуничтожаемым. Если мне удастся отсюда выбраться, обещаю, мир не узнает, что его поразило».

У покойного остались супруга и двое маленьких детей

Именно Энтони Каузи — автор одного из самых узнаваемых фото в истории UFC: в октябре 2018-го на турнире UFC 229 он запечатлел момент, когда россиянин Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил ирландца Конора Макгрегора, заставив того сдаться.

К слову, Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью Каузи, написав в соцсети: «Ого! Пусть бог упокоит душу этого человека. Он был прав! Когда он вырвется на свободу, мир не будет знать, что поразило его! Невероятно! RIP, Энтони Каузи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два спортивных журналиста в Испании умерли от COVID-19.

Фото Instagram, Энтони Каузи

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