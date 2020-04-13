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Шмыгаль рассказал, когда можно ждать экономического роста в Украине
Представивший на днях план выхода страны из карантина премьер-министр Дмитрий Шмыгаль высказал острожное предположение, что благодаря действиям всех ветвей власти экономический рост в Украине возобновится во второй половине года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это даст возможность вернуться к полноценному финансированию всех отраслей», — отметил Шмыгаль.
Во многом это может произойти, по мнению главы правительства, по причине принятых Верховной Радой изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год.
При этом премьер отмечает, что данные изменения предусматривают создание фонда борьбы с Covid-19, средства которого будут направлены на закупку медицинских товаров, дополнительные выплаты медикам, предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.
В целом расходы Минздрава в изменениях к госбюджету увеличены на 16,4 млрд грн, что позволит надеяться на преодоление эпидемии коронавируса в стране.
Также глава правительства преисполнен надежды, что экономическому росту будут способствовать увеличение расходов Пенсионного фонда на 29,7 млрд грн, выплат по безработице и программа поддержки малого бизнеса, которые предусматривают увеличение расходов Министерства социальной политики на 19,5 млрд грн.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в утвержденном Радой «чрезвычайном» госбюджете урезанию подвергнуты
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