Шмыгаль рассказал, когда можно ждать экономического роста в Украине

Украина

Представивший на днях план выхода страны из карантина премьер-министр Дмитрий Шмыгаль высказал острожное предположение, что благодаря действиям всех ветвей власти экономический рост в Украине возобновится во второй половине года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это даст возможность вернуться к полноценному финансированию всех отраслей», — отметил Шмыгаль.

Во многом это может произойти, по мнению главы правительства, по причине принятых Верховной Радой изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год.

При этом премьер отмечает, что данные изменения предусматривают создание фонда борьбы с Covid-19, средства которого будут направлены на закупку медицинских товаров, дополнительные выплаты медикам, предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.

В целом расходы Минздрава в изменениях к госбюджету увеличены на 16,4 млрд грн, что позволит надеяться на преодоление эпидемии коронавируса в стране.

Также глава правительства преисполнен надежды, что экономическому росту будут способствовать увеличение расходов Пенсионного фонда на 29,7 млрд грн, выплат по безработице и программа поддержки малого бизнеса, которые предусматривают увеличение расходов Министерства социальной политики на 19,5 млрд грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в утвержденном Радой «чрезвычайном» госбюджете урезанию подвергнуты в т. ч. расходы на льготы и субсидии (на 8,2 млрд гривен), на культуру и спорт (на 2,3 млрд гривен), на Фонд энергоэффективности (на 1,6 млрд гривен), на субвенцию учителям (на 1,55 млрд гривен), на перепись населения (на 1,2 млрд гривен), а также на местные выборы и образование (по 1 млрд гривен). При этом дефицит возрастает более чем втрое — до 298,4 млрд гривен. Основным источником его погашения определены новые заимствования — на общую сумму 296,7 млрд гривен, а также поступления от приватизации — 0,5 млрд гривен (в действующей редакции закона — 12 млрд гривен).

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