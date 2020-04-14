«Мир сошел с ума»: «королева моды» Анна Винтур шокировала снимком в спортивных штанах (фото)

Стиль жизни

Главный редактор американского издания журнала Vogue, 70-летняя Анна Винтур, которая славится безукоризненным стилем и считается королевой моды, шокировала своих фанатов снимком, который появился в Instagram издания, которым она руководит. Анна, которая сейчас находится дома в самоизоляции, позировала в полосатом красно-синем свитере от La Ligne стоимостью 295 долларов и, совершенно неожиданно, в красных спортивных штанах с белыми лампасами. Ранее в одном из интервью, когда ее спросили, носит ли она когда-нибудь дома тренировочные штаны, она ответила однозначным ледяным «нет». Однако, похоже, что карантин заставил ее изменить свои взгляды.

Это вызвало бурю эмоций в комментариях. «О Боже! Анна Винтур в спортивных штанах… Мир сходит с ума!», «Никогда даже не представляла себе, что смогу увидеть Анну Винтур в спортивных штанах», «Это СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ!!!», «Коронавирус действительно меняет мир» — писали пользователи сети. Правда, при этом многие отмечали, что Винтур все равно выглядит шикарно и элегантно.

Ранее Анна Винтур призналась, что ее 35-летний сын Чарльз Шаффер, который работает врачом, заразился коронавирусом. Она также отмечала, что индустрия моды сильно пострадала от пандемии.

«Многие американские дизайнеры опасаются, что они не смогут зарабатывать, им вернут заказы, магазины будут закрыты, а бизнес не выживет», — считает она.

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