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Немецкий манекенщик взорвал сеть «свирепым» выходом на подиуме в Париже: улыбнулась даже Анна Винтур (фото, видео)
На показе весенней коллекции 2020 французского дома Maison Magiela (креативным директором которого является Джон Гальяно, ранее работавший на Christian Dior) в рамках Недели моды в Париже настоящий фурор произвел 20-летний манекенщик Леон Дам из Германии. Его драматический, «свирепый» выход на подиум впечатлил буквально всех присутствовавших на показе, а также соцсети. Яростное выражение лица, «стальной взгляд» и эффектная напористая вихляющая походка вызвала даже, как отмечают СМИ, улыбку на лице «ледяной королевы моды» Анны Винтур — главного редактора американского издания журнала Vogue, которая обычно сидит в первом ряду с абсолютно каменным лицом. «Королева одобрила», — сделали вывод СМИ.
В соцсетях пользователи советовали Леону пойти в актеры и сравнивали его с «рассвирепевшим детенышем жирафа», «сварливым подростком», «посетителем ночного клуба, покидающим заведение в семь часов утра».
А легендарная в мире моды личность Тим Блэнкс, бывший ведущий канадского показа Fashion File и главный редактор модного сайта The Business of Fashion, назвал немецкую модель «звездой», которая «убила подиум».
Леон прошелся перед зрителями в коротких шортах, высоких сапогах на платформе, кожаной куртке и пилотке.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Тина Кунаки блеснула лифчиком на холодной улице Парижа, а Белла Хадид стала звездой показа прет-а-порте Mugler, презентовав сексуальный черный наряд в стиле «готический гламур».
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