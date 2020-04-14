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Происшествия

Дождь не помог? Пожарные сообщили о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

8:59 14 апреля 2020 39
Пожар
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на утро вторника, 14 апреля, спасатели продолжают ликвидировать пожар в зоне отчуждения ЧАЭС, который приблизился к месту хранения радиоактивных отходов

Как сообщают в ГосЧС, травяной настил и лесная подстилка горят на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

«Радиационная обстановка по Киеву и Киевской области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений», — заявляют в чрезвычайной службе.

К тушению пожаров привлекли 415 человек и 98 единиц техники, в том числе и авиацию. Так, за минувшие сутки самолеты АН-32П и вертолеты чрезвычайной службы произвели 227 сбросов 538 тонн воды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК), а также к пятому блоку ЧАЭС.

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