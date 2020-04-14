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Происшествия

Огонь уже добрался до ЧАЭС: появились резонансные детали о пожаре в Чернобыле и свежие фото

6:25 14 апреля 2020 815
Пожар на ЧАЭС
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Огонь от пожара в Чернобыльской зоне, которым накануне озаботился президент Владимир Зеленский, вплотную подобрался к зданию ЧАЭС.

Об этом написала на своей странице в Facebook сотрудница пресс-службы «Энергоатома» Наталья Дегтяренко.

«Ну что читатели! Кто узнает, где горит и вблизи какого объекта?», — предложила она посетителям своей страницы «игру-угадайку».

И сама дала очевидный ответ на страшную «загадку»: «Итак правильный ответ: огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м».

На фото видно, как клубы дыма до небес окутали одно из зданий атомной станции, а языки пламени убивают все на своем пути.

Также Наталья показывает еще два фото, указывая, что огонь буйствует уже непосредственно около 5 энергоблока ЧАЭС и возле мурала на атомной станции.

При этом один из комментаторов поста указывает, что утром во вторник ветер должен развернуться и понесет дым, гарь и пепел в сторону столицы.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне длится 9 дней — огонь вспыхнул 4 апреля. Полиция нашла предполагаемого виновника пожара — им оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, он поджег ради забавы траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра.

В то же время в понедельник днем появилась информация о том, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на вечер 13 апреля огонь подобрался на расстояние в 2 км от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный».

«ФАКТЫ» также сообщали, что из резервного фонда государственного бюджета выделено почти 45 миллионов гривен на мероприятия по тушению пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС.

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