Происшествия

Пошел уже десятый день пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Умышленно подожженная неизвестными сухая трава вспыхнула моментально, а ветер раздул пламя, которое охватывает все больше территорий и разносит поднятые с почвы радионуклиды на десятки, иногда сотни километров вокруг. Результат — сгорел поселок Лелев, детский лагерь «Изумрудный» — одна из любимейших локаций туристов, горит железнодорожная станция Янов возле самой Припяти.

Специалисты уже оценивают убыток от пожара в десятки миллионов гривен. Об этом сообщила и. о. председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова во время онлайн-брифинга.

Лагерь "Изумрудный"

Со своей стороны Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что все под контролем.

— Пожар локализован, распространения огня нет, — сообщила спикер ГСЧС Виктория Рубан. — На всех выявленных очагах проводится тушение. Но давать прогнозы мы не можем. Потому что сначала горел только Полесский край, а сейчас приходится тушить очаги на территории почти в 100 квадратных километров. Мы проводим ротацию наших работников, они полностью обеспечены топливом и всем необходимым.

На деле же оказалось, что ситуация в корне отличается от той, которую рисуют общественности «чрезвычайники». Мало того, что ресурсов, привлеченных для тушения такого объемного пожара, катастрофически мало (312 человек и 83 единицы техники), так еще и обеспечивать их приходится волонтерам. О том, что на самом деле происходит сейчас в Чернобыле, «ФАКТАМ» рассказал директор компании «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко, который ездит в «зону» и привозит пожарным все необходимое — воду, еду, топливо.

— Это просто на голову не налазит! — возмущается Ярослав. — Работа пожарников то и дело останавливается, потому что у них то солярки нет, то они не знают, куда ехать. Знаете, почему они не могут потушить пожар уже 10-й день? Потому что процесс у них выглядит так: машина с пожарными едет по уже сгоревшей территории и ищет — просто вслепую, — где еще горит. Сжигают кучу топлива, теряют кучу времени. Если найдут огонь — обкапывают его метров за двести, заливают траншею водой и смотрят, перекинется через нее огонь или нет. Мы им привезли наши карты, подняли дрон, чтобы они сразу увидели, куда нужно ехать, где еще горит. О том, что пожар можно было погасить еще в первые дни, если бы Украина привлекла к этому адекватное количество авиации, которая просто сверху залила бы очаги возгорания, я вообще молчу. В Чернобыле опять 1986-й год! Все работают вслепую, вся информация замалчивается. Стоят полицейские бригады, которые запрещают людям фотографировать пожар, чтобы наружу не выплыла реальная информация о его масштабах. Представляете? Это опять «совок», в самом худшем его проявлении.

С нами сегодня связались белорусские эмчеэсовцы, предложили помощь. Сказали, что со своей стороны готовы предоставить и технику, и личный состав. Мы их сконтактировали с руководством ГСЧС Украины. Сейчас между двумя этими структурами идут переговоры. И только сегодня, когда дело уже запахло международным скандалом, Украина наконец перестала спускать все на тормозах. В эту минуту пожарные держат огонь, чтобы от Янова он не перекинулся на Припять. Только сейчас, на десятый день, когда сгорели уже тысячи гектаров земли, погибли редкие животные, уничтожены исторические объекты, работа пожарных, наконец, начала быть более-менее эффективной. Но если сейчас общественность не надавит на чиновников и те не бросят все необходимые силы на то, чтобы в кратчайшие сроки потушить пожар, Чернобыльской зоне — конец. Украина потеряет Припять и другие знаковые для мира места, которые сейчас находятся на этапе утверждения их в списке культурного наследия ЮНЕСКО, навсегда.

Все, что осталось от дома после пожара

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на вечер 13 апреля огонь подобрался на расстояние в 2 км от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный».

«ФАКТЫ» также сообщали, что из резервного фонда государственного бюджета выделено почти 45 миллионов гривен на мероприятия по тушению пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС. .

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