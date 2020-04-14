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Загадочное убийство во Львове: найдены мертвыми пожилые супруги (фото)
В квартире одного из домов Зализнычного района — спальный район Львова Левандовка — были обнаружены тела мужчины и женщины.
— В понедельник, 13 апреля, в полицию сообщили о том, что в квартире одного из домов на улице Моторной обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни со следами насильственной смерти, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб. Уже установлены личности погибших: это супружеская пара — 66-летний мужчина и его жена в возрасте 67 лет.
Следователи открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Наказание по этой статье — лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства совершения преступления, выясняют, кто причастен к убийству. Полиция пока не сообщает подробности преступления.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о зверском тройном убийстве в Одессе. 59-летний уроженец Житомира был приговорен к пожизненному заключению за убийство 53-летней женщины, 18-летнего парня и девушки.
А в городе Здолбунове Ровенской области недавно задержали банду, отличавшуюся невероятной жестокостью. Ворвавшись в квартиру, грабители жестоко избивали хозяев, нанося им смертельные травмы. Не пожалели преступники ни пенсионера, ни женщину преклонного возраста.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.