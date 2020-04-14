Хроники коронавируса: главные события в мире 14 апреля (обновляется)

Мир

Человечество столкнулось с проблемой глобального масштаба в лице пандемии COVID-19. Коронавирус оказывает серьезное воздействие на все стороны нашей жизни — от экономики до привычных форм социального общения.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 14 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:57 во всем мире выявлено 1 миллион 926 тысяч 275 случаев заражения коронавирусом. Скончались 119тысяч 730 инфицированных. Выздоровели 452тысячи 414 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 14 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 354 тысячи 132 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 51 тысяча 150 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 14 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 3 372 инфицированных COVID-19. За сутки — 250 новых случаев. Скончались 98 больных. Выздоровели 119 пациентов. Среди бывших советских республик Украина занимает второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 18 тысяч 428 человек.

10:33

За последние сутки в России зафиксировано 2 774 новых случая заражения коронавирусом. Новые зараженные выявлены в 51 регионе страны. За последние сутки скончались 22 пациента, выздоровели 224. Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 489), Московской области (460) и Санкт-Петербурге (121).

Общее число инфицированных в России достигло 21 тысячи 102 человек. Скончались 170 больных, еще 1 694 выздоровели.

06:13

В Индии жесткий карантин продлен до 3 мая. Напомним, в стране проживает примерно 1,3 миллиарда человек. И все они находятся в режиме карантина. Решение принял премьер-министр Индии Нарендра Моди. В стране выявлено 10 тысяч 540 инфицированных. Скончались 358 зараженных.

05:03

В Австрии с 14 апреля возобновляют работу небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности. В стране вступает в силу поэтапный план смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией.

04:21

В Китае за последние сутки выявлено 89 новых случаев заражения. При этом ни один инфицированный не умер. В 86 случаях речь идет о приехавших в страну из-за границы, утверждает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

03:37

В Турции будут освобождены примерно 90 тысяч заключенных в связи с большим количеством случаев заражения коронавирусом в тюрьмах. Соответствующее решение одобрил парламент страны. При этом на политзаключенных оно не распространяется.

02:43

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек, говорится в заявлении американского университета Джонса Хопкинса. Точное число заразившихся, по данным университета — 2 миллиона 19 тысяч 320 человек. Скончались 119 тысяч 483 человека. На сайте Worldometers. infoколичество случаев заражения пока ниже 2 миллионов.

01:53

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен очень скоро отменить целый ряд ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Его администрация завершает работу над планом по возвращению страны к нормальной жизни. Как сообщают СМИ, Трамп проведет совещание 14 апреля. В нем примут участие в числе прочих советников дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

При этом число инфицированных коронавирусом в США превышает уже 587 тысяч человек. За сутки вновь умерло более 1 500 зараженных. Общее количество случаев с летальным исходом достигло 23 тысяч 644.

00:37

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху запретил передвижение граждан между городами, а жителям Иерусалима нельзя покидать пределы районов, в которых они проживают. Запрет распространяется на три последних дня праздника Песах — с 14 по 16 апреля.

В Израиле выявлено 11 тысяч 868 инфицированных. Скончались 117 человек.

В обзоре за 13 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что Испания и Италия, входящие в первую тройку стран с наибольшим числом умерших от коронавируса, решились на смягчение ограничительных мер. Франция продлила карантин до 11 мая. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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