Происшествия

Искали почти неделю: молодой военный погиб при загадочных обстоятельствах на Виннитчине

В Козятине (Винницкая область) в водоеме нашли тело 21-летнего солдата-срочника, проходившего службу на 48-м арсенале в Калиновке и уволенного в запас. Ранее на Житомирщине утонул двухлетний мальчик.

В областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 10 апреля в 9:74 в Службу спасения «101» поступила информация о найденных на берегу городского водоема «Водокачка» в Козятине мужских вещах. Спасатели обследовали более 12 тысяч квадратных метров дна, а 13 апреля на расстоянии 12 метров от берега было найдено тело парня.

Как уточняет «33-й новости», погибший — Артур Тронец. Родные и близкие искали его почти неделю — он числился пропавшим без вести с 7 апреля.

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе села Вишневое (Пятихатский район Днепропетровской области) в пруду утонула машина с людьми — погибла семья с 14-летней дочкой и ехавшая с ними женщина.

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