Происшествия

Под Днепром утонула машина с ребенком: в полиции рассказали подробности

В жутком ДТП в районе села Вишневое (Пятихатский район Днепропетровской области), где в пруду утонула машина с людьми, погибла семья с ребенком и ехавшая с ними женщина.

Как уточнили в ГУ НП в Днепропетровской области, погибла супружеская пара (1983 года рождения), их 14-летняя дочь и женщина 1982 года рождения. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в пруд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бориспольском районе Киевской области возле села Старое автомобиль утонул вместе с мужчиной, который приехал с родственником на рыбалку и заснул, а машине.



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