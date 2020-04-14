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Политика

Мэр Львова отказался от гуманитарной партии «Протефлазида» после скандала в СМИ

11:27 14 апреля 2020 90
Андрей Садовый
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Андрей Садовый опроверг заявление производителей «Протефлазида» о том, что больницы Львова будут использовать данный препарат для лечения коронавируса. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«В Интернете распространяется заказная статья, которая должна подтолкнуть пациентов покупать медицинский препарат „Протефлазид“ для укрепления иммунной системы человека в условиях пандемии COVID-19. В статье упоминается мое имя, а также использованы якобы высказывания сотрудником Львовской больницы скорой медицинской помощи, на которые они не давали согласия», — написал Садовый.

Мэр Львова сообщил, что руководство компании «Экофарм», производящей препарат, действительно обратилось с предложением бесплатно предоставить в качестве гуманитарной помощи небольшую партию препарата, который по их словам имеет иммуностимулирующий эффект.

«Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиями в условиях эпидемии COVID-19 речи не было», — уточнил Садовый.

Политик обратился к СМИ, распространившим подобные заявления, с требованием удалить недостоверные материалы и сообщил, что препарат будет возвращен компании-производителю.

Ранее на сообщения СМИ о том, что львовские больницы и лично мэр города Садовый попросили «Экофарм» предоставить гуманитарную партию «Протефлазида», обратила внимание блоггер Олена Монова: «В разгар эпидемии зарабатывать стали на страхе и невежестве. Именно эта гремучая смесь позволяет впаривать напуганным и не слишком интеллектуально развитым людям фуфломицины в качестве спасения от коронавируса. Когда я прочитала, что во Львове заказали партию „Протефлазида“ для борьбы с короной, а мэр Садовый еще этим и хвастается, то сначала не поверила, а потом поседела бровями. Ибо „Протефлазид“ есть просто чертополох на спирту, где спирта больше, чем чертполоха».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный журналист Денис Бигус в сюжете своей программы раскритиковал информацию об эффективности «Протефлазида» в борьбе с Сovid-2019: «Препарат „Протефлазид“ — на 96% спиртовая настойка двух растений: щучки дернистой и вейника наземного. И никаких научных подтверждений относительно эффективности препарата в блокировании коронавируса нет».

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Мэр Львова отказался от гуманитарной партии «Протефлазида» после скандала в СМИ

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