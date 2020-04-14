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Мальчика убил надувной батут, который приобрели родители, чтобы он не скучал на карантине (фото)
Жители города Гейдельберг в ЮАР Пол и Родин де Бир на три недели арендовали надувной замок-батут — чтобы их дети не скучали на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса. 11-летний Педре и его пятилетняя сестричка Анеле сочли это отличной идеей и очень обрадовались развлечению. Они приглашали к себе друзей. Во время игры Педре, убегая от своего приятеля, споткнулся и случайно задел ногой мотор батута. Мать рассказала, что внезапно сына начало трясти — он получил сильнейший удар тока. Женщина бросилась ему на помощь, пытаясь оттащить от мотора, но ее также ударило током.
Как сообщает издание Daily Mail, реанимировать ребенка не удалось. Мальчика объявили мертвым после того, как прибывшие медики в течение часа пытались вернуть его к жизни.
Родители полагают, что мотор был неисправен. Специалисты проведут экспертизу оборудования.
Директор школы, где учился Педре, назвал его прекрасным веснушчатым и голубоглазым мальчиком, которого любили соученики и учителя и сказал, что они все молятся за него.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе ребенок упал с батута и получил серьезную травму позвоночника.
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