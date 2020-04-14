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- 13:00 В Киево-Печерской Лавре обнаружили новые случаи COVID-19
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В Киево-Печерской Лавре обнаружили новые случаи COVID-19
В Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин из-за диагностирования COVID-19 у более 90 человек, выявили новые случаи коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, рассказавший на брифинге о результатах тестирования на COVID-19. «В Лавре выставили четыре поста из правоохранителей и сотрудников лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы — в Киево-Печерскую Лавру можно попасть только по спецразрешению», — отметил Кличко.
По его словам, медбригады, отправленные на территорию Лавры, провели обследование 230 служителей и 60 учащихся духовной семинарии. Обнаружены трое заболевших: двоих отправили в больницу, один от госпитализации отказался. 14 апреля будет отобран биоматериал для тестирования у служителей духовной академии и семинарии.
Что же касается ситуации по Киеву в целом, то по состоянию на утро вторника, 14 апреля, количество людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией возросло на 56 человек (в том числе пять медиков) — до 551 заболевшего.
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 26 женщин в возрасте 26−74 лет и 24 мужчин в возрасте от 21 до 82 лет. Также заболели шестеро детей в возрасте до 7 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», от COVID-19 умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Нектарий.
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