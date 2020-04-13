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Лавру закрыли на карантин: коронавирусом там заразились еще 63 человека
Киево-Печерскую Лаврау, где на днях умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Нектарий, закрывают на карантин — из 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в столице, 63 приходятся именно на Лавру.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, на 13 апреля в столице всего подтверждено 495 случаев COVID-19. «Заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет, 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. Из них 63 случая — в Киево-Печерской Лавре. Также среди заболевших есть шесть медиков», — сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Городской голова подчеркнул, что Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин по решению столичной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину по очагу заболевания», — отметил Кличко и добавил, что обратиться к правоохранителям, чтобы те контролировали выполнение решения о карантине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирус подтвердили у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя).
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