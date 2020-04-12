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СМИ сообщили о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры
В Киево-Печерской лавре, где выявили уже около 30 случаев заражения коронавирусом среди братии, от COVID-19 умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Нектарий.
Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на источник в религиозной среде Московского патриархата.
Кроме того, настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого заподозрили коронавирус еще 5 апреля, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу Киева.
Как сообщали «ФАКТЫ», с 4 апреля лавру закрыли для посетителей.
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.
В Минздраве считают, что пик инфекции придется на 17 апреля. Если украинцы продолжат соблюдать карантинные ограничения, то с 24 апреля можно будет постепенно выходить из карантина.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!