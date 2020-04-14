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Украина

Ярославский вместе с городской властью Харькова создаст Центр вирусологии в составе «Экополис ХТЗ»

13:15 14 апреля 2020 42
Александр Ярославский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В Харькове на базе инновационной деловой экосистемы «Экополис ХТЗ» Александра Ярославского, будет создан современный исследовательский вирусологический центр, который станет отправной точкой для медицинского кластера этого масштабного проекта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес.

«Сегодня вся мировая наука работает над поиском вакцины от коронавируса. Харьков — научная столица Украины, и 2020 год у нас — год медицины. Поэтому мы с Александром Ярославским обсудили идею создания в нашем городе мощного центра вирусологии. Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк Экополис ХТЗ, создать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине. Называться она будет Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты. Именно с нее начнется медицинский кластер «Экополиса ХТЗ», — написал мэр Харькова.

Как отметил Кернес, город поддержит развитие исследований в сфере медицины и фармации в «Экополисе ХТЗ», и подтвердит статус Харькова как научной столицы: «Вместе с Ярославским мы пригласим ведущих вирусологов, всем обеспечим, и будем создавать самые передовые препараты и вакцины — и не только против коронавируса. Харьков — это наука, Харьков — это медицина и фармация, Харьков — это высокие технологии! Так было, есть и будет!».

В DCH Ярославского подтвердили намерение создать суперсовременный вирусологический центр, причем в сжатые сроки.

«Все, что касается здравоохранения — это высокие технологии. А, значит, изначально одно из приоритетных направлений «Экополис ХТЗ», — сообщили в пресс-службе DCH.

Как известно, «Экополис ХТЗ» создается на базе легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ), принадлежащего Александру Ярославскому. После редевелопмента территории предприятия на свободных площадях многофункциональная экосистема, включающая различные направления. «Экополис ХТЗ» будет состоять из индустриального парка, IT-кластера, логистического, торгового, исследовательского, образовательного и медицинского кластеров.

Ярославский планирует инвестировать в «Экополис-ХТЗ» порядка $ 1 млрд, что даст Харькову более 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест. Инновационные технологии, разработанные для «Экополис ХТЗ», позволят поднять на новый уровень стратегически важное для Украины с ее мощным агросектором производство современной тракторной техники, максимально эффективно использовать имеющийся потенциал ХТЗ для развития науки, промышленности и международных экономических связей.

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