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Звездный баскетболист НБА рассказал об угрозах убийства из-за коронавируса (видео)
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Руди Гобер откровенно рассказал, что после заражения коронавирусом и предания огласке этой информации ему поступали угрозы физической расправы.
«Отношение людей ко мне изменилось. Я получал сообщения с угрозами смерти. Думаю, что нужно подождать, и это пройдет. В конце концов, рано или поздно правда всегда всплывает. В то время в обществе было много страха из-за вируса», — приводит слова баскетболиста издание Le Figaro.
Отметим, что Гобер в период начала распространения коронавируса по всему миру, когда еще соревнования не приостанавливали из-за карантина, пришел на пресс-конференцию и специально потрогал все микрофоны, показывая тем самым, что с насмешкой относится к угрозе заражения опасным недугом. Буквально на следующий день у него был диагностирован коронавирус, а уже 29 марта он стал первым баскетболистом, кому удалось побороть вирус.
А вот центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл Энтони-Таунс не избежал трагедии в семье из-за коронавируса. Его мать Жаклин, которой было 58 лет, с марта находилась в искусственной коме. С каждым днем ее состояние ухудшалось и в итоге женщина не смогла побороть болезнь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родственник Хабиба угрожал физической расправой российскому журналисту, который уличил бойца UFC во лжи.
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