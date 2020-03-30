Хабиба уличили во лжи: что известно

Спорт

После того, как чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире на своей странице в Instagram сообщил, что бой против Тони Фергюсона находится под угрозой срыва, поскольку сам Хабиб не может вылететь из России в США, непобедимого бойца уличили во лжи.

В частности, российский журналист Александр Лютиков позвонил в «Аэрофлот», где его заверили, что из России есть рейсы в США на 31 марта и 2 апреля, и ими беспрепятственно могут воспользоваться российские граждане. Цена вопроса — от 17 до 228 тысяч.

Буквально через несколько часов после опубликованного разговора с представителями авиакомпании журналисту позвонил мужчина, который ранее представлялся как родственник Нурмагомедова, и с применением угроз и нецензурных слов настойчиво «просил» убрать аудиозапись.

Внимание: присутствует ненормативная лексика (18+)

Отметим, что тем временем в США уже нашли замену Хабибу, на случай если россиянин таки не прилетит 19 апреля. Им может стать 31-летний американец Джастин Гэйтжи. Представители UFC озвучили такой вариант Тони Фергюсону, и теперь ожидают его ответа.

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