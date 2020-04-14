Скандально известный директор рынка стал жертвой коронавируса

Украина

В Запорожье от осложнений пневмонии умер 65-летний директор рынка. Мужчина, который получил известность после сопротивления закрытию предприятия на карантин, был инфицирован коронавирусом COVID-19.

По данным местных СМИ, в течение недели он занимался самолечением, и на момент госпитализации уже находился в тяжелом состоянии, поэтому его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По неподтвержденной информации, речь идет о директоре Космического рынка, который был мастером спорта СССР по греко-римской борьбе.

До сих пор в Запорожской области насчитывался лишь один летальный исход COVID-19, при этом 11 человек успешно вылечились. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 14 апреля составляло 89 человек.

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