26.98 / 27.36 29.17 / 29.80
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скандально известный директор рынка стал жертвой коронавируса

13:39 14 апреля 2020 1351
Жертва коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Запорожье от осложнений пневмонии умер 65-летний директор рынка. Мужчина, который получил известность после сопротивления закрытию предприятия на карантин, был инфицирован коронавирусом COVID-19.

По данным местных СМИ, в течение недели он занимался самолечением, и на момент госпитализации уже находился в тяжелом состоянии, поэтому его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По неподтвержденной информации, речь идет о директоре Космического рынка, который был мастером спорта СССР по греко-римской борьбе.

До сих пор в Запорожской области насчитывался лишь один летальный исход COVID-19, при этом 11 человек успешно вылечились. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 14 апреля составляло 89 человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Чернобыльская зона

Помог дождь: пожар в Чернобыльской зоне потушен

Антонио и Лорена

В Италии медбрат убил свою девушку-врача, решив, что она заразила его коронавирусом (фото)

Задержание генерала СБУ Валерия Шайтанова

Планировал убийство Осмаева: разоблачен работавший на ФСБ генерал (фото)

Большой театр здание

Очаг коронавируса: в московском Большом театре разгорелся скандал вокруг концерта российских звезд

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер