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Деньги

В Минсоцполитики объяснили, когда пенсионеры получат обещанную из-за карантина помощь

13:46 14 апреля 2020 555
Тысяча гривен
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Через несколько дней дней после вступления в силу изменений в госбюджет на 2020 год, которые Верховная Рада утвердила на внеочередном заседании 13 апреля, украинским пенсионерам начнут выплачивать по тысяче гривен единоразовой помощи.

«После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около пяти дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 миллиардов гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек», — заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, госпомощь получат пенсионеры, размер пенсий которых меньше пяти тысяч гривен, и граждане, получающие государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

«Пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, единовременное пособие будет зачислено автоматически, а тем, кто получает пенсию через „Укрпочту“, деньги принесет почтальон», — уточнили в Минсоцполитики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин принял постановления, определив дату проведения индексации пенсий в 2020 году — пенсионные выплаты начнут пересчитывать 1 мая.

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