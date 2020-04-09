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В мае украинцам пересчитают пенсии: что нужно знать
Индексация пенсий в Украине, работу над которой правительство начало 1 апреля, произойдет в мае 2020 года.
«Постановлением Кабмина определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это 1 мая. Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11», — сообщают в Пенсионном фонде.
При этом отмечается, что если размер повышения будет менее 100 гривен, то будет установлена доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера.
«Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться, начиная с мая месяца 2020 году в установленном порядке через уполномоченные банки или же путем доставки домой почтальонами «Укрпочты», — добавили в ПФ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», индексация пенсий, запланированная на март 2020 года, так и не была произведена.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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