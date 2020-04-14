Мир

В России разгорается громкий скандал из-за концерта в Большом театре. Несмотря на карантин, 11 апреля в Москве провели благотворительный концерт «Мы вместе» в поддержку врачей, которые спасают людей от коронавируса, с участием знаменитых артистов.

В акции приняли участие Евгений Миронов, Константин Райкин, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Михаил Боярский, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина и многие другие. Зрителей в зале не было, работала только съемочная группа, артисты и сотрудники Большого театра.

После концерта выяснилось, что 34 сотрудника театра заражены коронавирусом. За два дня до проведения мероприятия всем сделали тесты на COVID-19, у более 30 сотрудников он оказался положительным. Директор Большого театра Владимир Урини заверил, что все инфицированные были отстранены от работы и отправлены на карантин.

«У них не было температуры, ярких признаков заболевания, но они все были отстранены от работы и отправлены на карантин», — сказал Урин.

Тем не менее, в зоне риска оказались все участники концерта. Ведь они находились в помещении, пользовались техникой и микрофонами. Многие из занятых в организации концерта могли быть носителями инфекции.

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