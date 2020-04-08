«Решили в гробу хорошо выглядеть?»: российские знаменитости ринулись к пластическим хирургам

Шоу-бизнес

Известный телеведущий Андрей Малахов, раскрывающий правду о жизни звезд шоу-бизнеса, резко осудил их за странное поведение в период карантина из-за коронавируса. Сам Андрей продолжает работать, соблюдая правила безопасности, выходит в эфир, но без гостей в студии. Перед введением карантина он приглашал в студию артистов, от которых мог подхватить вирус.

Малахов признался, что дважды сдал тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным. Вместе с женой и сыном они сидят дома, в своей квартире в Москве.

«Все в порядке. В этой ситуации ты боишься больше не за себя, а за ребенка, за близких, за взрослых членов семьи. У меня такой психотип, что волнуюсь больше за окружающих, чем за себя», — сказал Максим в интервью изданию «Телепрограмма».

Он также ошарашил новостью о том, что элитная Рублевка просто пылает от коронавируса. Многие знаменитости скрывают свои диагнозы, самые тяжелые госпитализированы.

«Рублевка пылает от коронавируса, его привезли с модных горнолыжных курортов, поэтому многие уже лежат в больницах. Мне совершенно непонятна история, когда карантин используют как возможность для того, чтобы сделать пластические операции. Вот такой тренд появился.

Когда узнаешь подобные истории, хочется кричать, как мэры итальянских городов на видео в соцсетях, обращаясь к нарушителям карантина: «Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?» Видимо, некоторые еще не понимают той опасности, которая появилась в связи с распространением этой эпидемии", — возмутился Андрей Малахов.



*Так Андрей Малахов ходит на работу

Напомним, официально коронавирус был подтвержден у Льва Лещенко, который мог заразить многих. Он побывал на нескольких мероприятиях и телесъемках.

Также была госпитализирована с воспалением легких 70-летняя Надежда Бабкина, которая также не соблюдала режим самоизоляции. Она в тяжелом состоянии сейчас в больнице.

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