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Мир

Три препарата уже испытывают на людях: ВОЗ порадовала новостями о создании вакцины от коронавируса

14:03 14 апреля 2020 142
Тест на коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Сейчас в мире разрабатывают 70 вакцин против патогена COVID-19. При этом три препарата уже испытываются на людях.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Уже на втором этапе исследований находится экспериментальная вакцина, которая разработана CanSino Biologics Inc из Гонконга и Пекинским институтом биотехнологии.

Две других вакцины, проходящих испытания на людях, разработаны отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Китайскую вакцину уже одобрили для тестирования на людях, находящихся в эпицентре пандемии.

Фармацевтическая промышленность собирается сократить время, которое необходимо для выпуска вакцины на рынок, до 2021 года, тогда как обычно для этого необходимо около 10−15 лет.

Ранее сообщалось, что до появления вакцины возможны рецидивы коронавируса.

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