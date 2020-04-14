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Три препарата уже испытывают на людях: ВОЗ порадовала новостями о создании вакцины от коронавируса
Сейчас в мире разрабатывают 70 вакцин против патогена COVID-19. При этом три препарата уже испытываются на людях.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Уже на втором этапе исследований находится экспериментальная вакцина, которая разработана CanSino Biologics Inc из Гонконга и Пекинским институтом биотехнологии.
Две других вакцины, проходящих испытания на людях, разработаны отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.
Китайскую вакцину уже одобрили для тестирования на людях, находящихся в эпицентре пандемии.
Фармацевтическая промышленность собирается сократить время, которое необходимо для выпуска вакцины на рынок, до 2021 года, тогда как обычно для этого необходимо около 10−15 лет.
Ранее сообщалось, что до появления вакцины возможны рецидивы коронавируса.
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