Здоровье и медицина

Не вырабатываются антитела: в ВОЗ рассказали о возможности рецидива у переболевших COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) усомнились в появлении иммунитета от коронавирусной болезни COVID-19 у тех, кто уже переболел. Как заявил в эфире телеканала CNBC исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, ответа на этот вопрос до сих пор нет.

«Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно», — сказал медик.

Тем не менее китайские эпидемиологи, которые проводили исследование в Шанхае, заявили, что у некоторых пациентов, которые выздоровели после коронавирусного заболевания, уровень антител был высоким. В то же время они подчеркнули, что у других переболевших пациентов антитела не вырабатывались вовсе.

Таким образом, в мире возможны все новые вспышки заболевания, по крайней мере, до появления эффективной вакцины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией 11 марта 2020 года, тогда как первые случаи заболевания в Китае были зафиксированы еще в конце 2019 года.

На данный момент пандемией охвачены более чем 170 стран мира, включая Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter