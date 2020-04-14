Планировал убийство Осмаева: разоблачен работавший на ФСБ генерал (фото)

Украина

В украинской спецслужбе заявили о разоблачении генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который задержан по подозрению в государственной измене и подготовке террористических актов, в частности, покушения на известного добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

«Собрано достаточное количество доказательств, убедительно свидетельствующих, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации», — заявили в СБУ.

Также в украинской спецслужбе сообщили, что Валерий Шайтанов, который был одним из руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова — сотрудника Департамента контрразведывательных операций 1 Службы Федеральной службы (подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств).

«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителей Шайтанов специально подобрал людей среди бывших бойцов спецподразделений», — отмечают в СБУ.

Также генералу инкриминируют передачу спецслужбе России информации о проведении отдельных секретных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудниках, о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны; о сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО «А», украинских разведывательных органов, а также подбор и привлечение офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

«Зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран: Егорова с Шайтановым и с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова», — отметили в СБУ и добавили, что используя свое служебное положение, Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы безопасности Украины.

Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военная контрразведка обнаружила агента российских спецслужб, который подал документы, пытаясь устроится в одну из боевых бригад ВСУ.

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