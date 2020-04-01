Украина

Военная контрразведка обнаружила агента российских спецслужб, который пытался проникнуть в одну из боевых бригад ВСУ. Ранее подозрительный россиянин пытался стать бойцом Нацгвардии.

Пресс-служба СБУ сообщает, что гражданина Российской Федерации завербовала ФСБ, воспользовавшись тем, что он попал в компрометирующую ситуацию. Мужчина получил задание устроиться на военную службу в ВСУ. С этой целью агента ФСБ кураторы переправили на территорию Украины, где он легализовался как беженец.

В течение года россиянин изучал обстановку вокруг военных частей из состава Объединенных сил. Для этого он посещал разные регионы Украины, в том числе Донбасс. При этом ссылался на якобы преследования российскими силовыми структурами. В 2019 году подал документы (частично поддельные) для принятия на военную службу в одной из боевых бригад Сухопутных войск ВСУ.

Для координации действий с сотрудниками ФСБ агент использовал защищенные каналы связи.

Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности агента спецслужб РФ.

Ранее сообщалось, что СБУ пресекла попытку вербовки заместителя командующего ВМС Украины.

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